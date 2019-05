Eroina nel molo Beverello: arrestato 59enne di Casoria

I carabinieri della stazione di Anacapri hanno arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio arresto M.B.A.C., un 59enne di Casoria già noto alle forze dell’ordine. I militari dell’arma lo hanno controllato e perquisito al Molo Beverello trovandolo in possesso di 35 grammi di eroina in dosi. L’arrestato è a Poggioreale.