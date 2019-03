Aveva quasi ottomila euro in casa, proventi dello spaccio: arrestato

I carabinieri della compagnia di Marano hanno arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio A.Z., un 35enne di Giugliano in campania già noto alle forze dell'ordine. I militari dell’arma, perquisendo la sua abitazione, hanno rinvenuto e sequestrato dodici confezioni di marijuana, materiale per il confezionamento della droga e 7.800 euro in denaro contante.



L’arrestato è stato tradotto ai domiciliari.