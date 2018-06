Arrestato il giorno del suo compleanno insieme allo zio

Un blitz dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli ha portato all’arresto di due uomini. Si tratta di zio e nipote di 53 e 28 anni. L’accusa per loro è di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. L’operazione che ha condotto al loro arresto è scattata nella zona di San Ferdinando a Napoli.

Nell’abitazione del 53enne i militari hanno trovato nove grammi di cocaina e otto di anfetamina divisi in dosi e un bilancino. Dopo la scoperta i due sono stati portati in caserma. Sono finiti ora ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. L’arresto è avvenuto proprio nel giorno del compleanno del 28enne