«A chi devo dare questa roba» ai poliziotti in borghese: in manette

Non ha riconosciuto i poliziotti in borghese e, affiancatosi all'auto del complice ha esclamato: «A chi devo dare questa roba». Arrestati così due spacciatori di droga trovati con un grosso quantitativo di sostanza stupefacente in auto. In totale gli agenti del commissariato “Dante” hanno sequestrato cocaina pura divisa in scaglie pronte a diventare circa 200 dosi. In manette sono finiti due giovani di 29 e 24 anni fermati dagli agenti a via Stadera.

Il primo dei due spacciatori è stato fermato ad un posto di blocco da alcuni poliziotti in borghese. Nel bel mezzo del controllo si è affiancato con l'auto il suo complice che non si è accorto che c'erano gli agenti ed ha chiesto al fermato cosa dovesse fare con la cocaina che aveva in mano in un sacchetto di cellophane. Entrambi sono stati arrestati e condotti presso il carcere di Poggioreale.