Un chilo di droga in auto: nei guai uomo dei Longobardi-Beneduce

Grazie ad un normale posto di blocco i carabinieri hanno arrestato un uomo ritenuto legato al clan Longobardi-Beneduce. È successo a Pozzuoli dove i militari della compagnia locale hanno stretto le manette ai polsi ad un 45enne con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri stavano effettuando un posto di blocco lungo via Monteruscello quando hanno fermato un'utilitaria.

La scoperta

Controllando l'auto hanno scoperto che c'era un chilo di hashish divisa in dieci panetti. Il pregiudicato aveva poi addosso 1520 euro in banconote di vario taglio ritenute provento di attività illecita. I militari lo hanno arrestato e lo hanno portato nel carcere di Poggioreale dove è in attesa dell'udienza di convalida e del processo con rito direttissimo.