Droga in casa: un arresto a Torre Annunziata

Nella giornata di oggi, nell’ambito di un’intensa attività di controllo del territorio, nonché di prevenzione e repressione dei reati inerenti il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, gli agenti del commissariato di polizia di Torre Annunziata hanno tratto in arresto un 54enne. Si tratta di C.S., residente del posto. In particolare, nel corso di un controllo presso la sua abitazione, gli agenti hanno trovato otto involucri contenenti cocaina e una somma di denaro in contanti pari a 100 euro, nascosti in camera da letto.

La droga e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. Per il 54enne sono scattate subito le manette, dovrà ora rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’attività di controllo del territorio, posta in essere efficacemente dagli agenti si è concretizzata nella giornata di oggi con un arresto, ma proseguirà in maniera serrata con dei servizi mirati al controllo della circolazione stradale, alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati contro il patrimonio.