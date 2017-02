Droga e munizioni sul tetto: tre persone in manette

Sul terrazzo della loro abitazione, in pieno centro storico a Torre Annunziata, avevano cocaina, marijuana e munizioni per vari tipi di armi. A scoprirlo ieri sera sono stati i carabinieri della stazione oplontina che hanno arrestato tre persone con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed armi. L'arresto è avvenuto in un appartamento di corso Vittorio Emanuele III e a finire nei guai sono tre persone ritenute vicine alla famiglia dei “tittoni”, impegnata da anni nello spaccio di stupefacenti sul territorio cittadino e legata al clan Gallo-Cavalieri.

Proprio nella “zona” del clan avverso ai Gionta, hanno fatto irruzione i militari che sono entrati nell'appartamento ed hanno cominciato a perquisirlo. La scoperta è avvenuta però sul terrazzo della casa dove erano nascoste diverse dosi di cocaina e marijuana. Insieme alla droga, i carabinieri hanno trovato anche alcuni proiettili per diversi tipi d'arma da fuoco. Le tre persone presenti all'interno dell'abitazione sono state arrestate immediatamente e stanno comparendo, proprio in queste ore, dinanzi al giudice monocratico del tribunale torrese per l'udienza di convalida dell'arresto e il processo con rito direttissimo.