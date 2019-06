Perquisiscono il borsone di una donna a bordo di un treno: arrestata

I Poliziotti del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Campania, durante un servizio di scorta a bordo di un treno Intercity partito da Napoli Centrale e diretto a Palermo, hanno tratto in arresto una donna di 27 anni di nazionalità nigeriana, non in regola sul territorio nazionale, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli operatori durante la perlustrazione del treno in viaggio hanno proceduto al controllo della donna che ha assunto un atteggiamento irrequieto, mostrando nervosismo.

Dall’ispezione accurata del suo bagaglio, è stato rinvenuto, all’interno di una borsa, un involucro, ben occultato, ermeticamente chiuso, contenente 540 grammi di marjuana.

La donna è stata quindi immediatamente tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotta negli Uffici della Polizia Ferroviaria di Paola per gli adempimenti di rito e per la traduzione in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.