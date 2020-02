Approfitta del passaggio di un uomo per derubarlo: arrestata

Nell'ultimo fine settimana, su richiesta di intervento di un cittadino che era stato derubato di una catenina d'oro a Venafro, i Carabinieri hanno proceduto all'arresto, ad opera del Norm della Compagnia di Venafro, di una 32enne rumena con numerosi precedenti penali proveniente da Napoli.

La stessa, approfittando di un passaggio che aveva chiesto al malcapitato automobilista, ha sfilato dal collo una catenina d'oro tentando di allontanarsi, non riuscendovi per il tempestivo intervento dei Carabinieri che hanno bloccato la donna nei paraggi.

Condotta in caserma, la 32enne è stata perquisita ed è stata trovata la catenina rubata. E' bastato procedere a più approfonditi accertamenti sul conto della donna, per scoprire che aveva dato false generalità e che a carico di uno dei suoi 22 alias, risultava un ordine di carcerazione per un anno e 10 mesi per reati di rapina e lesioni pendente dal 2012. La donna è stata quindi portata presso il carcere femminile di Pozzuoli.