Donna entra frettolosamente più volte nell'androne di uno stabile: la scoperta in un passeggino

Nel pomeriggio di sabato gli agenti del commissariato di Afragola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Circumvallazione ovest al Parco Verde di Caivano una persona che, più volte e in modo frettoloso, entrava nell'androne di uno stabile.

I poliziotti hanno bloccato la donna trovandola in possesso di 25 involucri di marijuana per un peso complessivo di circa 22 grammi e, occultato in un passeggino nel vano scala, hanno rinvenuto 3 bilancini di precisione.

La 49enne napoletana, con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sanzionata per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19.

