Coppia di rapinatori in manette: erano i “Bonnie e Clyde” della provincia

Prendevano di mira giovani coppiette. Loro che erano una coppia ben affiatata tanto di ricordare la più celebre del film “Bonnie e Clyde”. Sono finiti in manette ieri pomeriggio una 40enne ed una 25enne di Casandrino con l'accusa di rapina aggravata. A fermarli sono stati agenti del commissariato di Frattamaggiore. I due arrestati sono accusati di aver realizzato una serie di rapine tra il 30 aprile e 1 maggio scorsi.

A denunciarli una serie di coppiette di giovani. Sempre lo stesso il modus operandi: a bordo della stessa auto, si avvicinavano alle vittime e li rapinavano dei soldi ed altri oggetti personali. Negli ultimi giorni i poliziotti li avevano cercati nelle loro abitazioni ma si erano resi irreperibili. Ieri pomeriggio però hanno arrestato entrambi: la donna è stata fermata a via Martino a Frattamaggiore mentre l'uomo è stato bloccato a via Viaggiano a Frattaminore. Mentre la prima è stata sottoposta agli arresti domiciliari, il secondo è finito in carcere.