Spaccio in casa: due donne in manette

Avevano un droga-market all'interno della loro abitazione. È quello che hanno scoperto i carabinieri della stazione di Qualiano in un appartamento a via Calata Capodichino che hanno stretto le manette ai polsi a una 47enne e a una 26enne. Entrambe già note alle forze dell'ordine sono state arrestate per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

La droga scoperta

Nell'abitazione della 26enne sono state scoperte entrambe con un totale di 68,5 grammi di cocaina pura, altri 12,5 di cocaina già divisa in 25 confezioni oltre che tre etti di mannitolo e tutto il materiale utile per il confezionamento. I carabinieri hanno scoperto anche un libro mastro con i guadagni appuntati e 45 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Entrambe le donne sono state portate nel carcere di Pozzuoli.

