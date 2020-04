Qualiano, arrestato uomo del clan D'Alterio-Pianese: deve scontare 7 mesi

I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato L.S. - 29enne del posto ritenuto vicino al clan D’Alterio Pianese - in esecuzione di un provvedimento del GIP del Tribunale di napoli.

L'uomo dovrà scontare in detenzione domiciliare 7 mesi e 28 giorni di reclusione per reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e rapina, commessi in Qualiano dall’anno 2011 al 2016. Per tali reati era già stato condannato alla pena principale di 7 anni.