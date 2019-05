Latitante del clan Rinaldi arrestato: faceva la spesa con la moglie

I carabinieri della sezione catturandi di napoli hanno localizzato e catturato Ciro Grassia, un 55enne di Ponticelli già noto alle forze dell'ordine e ritenuto essere un esponente dei Rinaldi, il clan camorristico attivo sull’area orientale di Napoli, dove è in atto uno scontro con il clan rivale dei Mazzarella. L'uomo, ricercato dal dicembre 2018 poiché destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale di Napoli, dovrà espiare 5 anni di reclusione per estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Gli operanti lo hanno individuato seguendo gli spostamenti della moglie che, partita da Napoli su una vettura presa a noleggio lo aveva raggiunto ad Acerra. I due si sono incontrati nei pressi di un supermercato e vi sono entrati a fare provviste che verosimilmente il ricercato avrebbe portato nel rifugio.

I militari da quel momento ne hanno monitorato a distanza i movimenti aspettando il momento utile a intervenire in sicurezza e non far correre rischi ai numerosi clienti che affollavano l’attività. Il momento propizio si è presentato poco dopo: la coppia è uscita dal supermercato ed è entrata in un vicino negozio di ottica a comprare occhiali da lettura. all’uscita, con nessuna persona estranea nelle vicinanze, Ciro Grassia e la moglie sono stati bloccati.

L'arrestato è stato tradotto in carcere.