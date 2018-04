"C'è una persona sospetta in circumvesuviana": arresto in stazione

Alla stazione di San Giovanni il treno 355, direzione Torre Annunziata, è stato fermato a causa della presenza di un individuo sospetto, probabilmente in possesso di sostanze stupefacenti.

"Si attiva un'immediata azione di contrasto coordinata con la collaborazione della Polizia di Stato preposta alla zona. Nel frattempo si tiene sotto controllo la situazione attraverso le telecamere della stazione. Dopo pochi minuti la PS giunta sul posto rileva la presenza della persona segnalata e in collaborazione con la Guardia Giurata di EAV presente sul posto provvede ad eseguire i controlli del caso. La stessa PS dopo un'accurata perquisizione del soggetto fermato, rileva che lo stesso è in possesso di un grosso quantitativo di sostanze stupefacenti tali da identificarlo come uno spacciatore. Gli agenti di PS, successivamente, dopo tutti gli accertamenti effettuati provvedono a trarre in arresto l'individuo ed a condurlo presso il Commissariato di competenza per i procedimenti del caso. La collaborazione tra EAV e le forze dell’Ordine prosegue dando risultati concreti. Sono in costante aumento i fermi e gli arresti. I media raccontino anche i risultati positivi", segnala Umberto de Gregorio, presidente Eav.