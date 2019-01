Casoria, arrestata una 29enne vicina al clan Mazzarella. Dovrà scontare 9 anni

I carabinieri della stazione di Arpino di Casoria hanno arrestato R.B. una 29enne di Casoria ritenuta vicina al gruppo camorristico dei “Ferraiuolo-Del Prete” satellite del clan “Mazzarella”. Già ai domiciliari per droga, è stata raggiunta da un ordine di carcerazione per pene concorrenti emesso dalla procura generale presso la Corte di appello di Napoli per associazione di tipo mafioso ed associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti con l’aggravante del metodo mafioso, reati commessi dal 2010 al 2012 a Napoli.

La donna dovrà scontare 9 anni di carcere. Dopo le formalità di rito è stata tradotta al carcere di Santa Maria Capua Vetere.