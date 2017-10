Arrestato a Gragnano un quarantenne bulgaro ricercato in tutta Europa

I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato A.D., 40enne bulgaro, ricercato in tutta Europa in virtù di un mandato d'arresto emesso dalla magistratura bulgara. L'uomo è accusato di rapina ed evasione fiscale, reati commessi in Bulgaria tra il 2002 e il 2005. Già noto alle forze dell'ordine nazionali, l'uomo al momento dell'arresto si trovava a casa sua, a Gragnano.

A.D. è stato anche denunciato per detenzione illecita di munizionamento perché, durante la perquisizione, i carabinieri trovavano tre cartucce 9x21. L'uomo è stato tradotto nel carcere di Poggioreale in attesa dell'estradizione.