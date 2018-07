Arrestato il boss del rione Sanità

Ha partecipato in prima persona ad una spedizione punitiva nonostante venisse considerato dagli investigatori il nuovo boss del rione Sanità. È finito in manette stamattina all'alba Salvatore Savarese, 65 anni, ritenuto a capo dell'omonimo clan attivo nel rione.

Insieme a lui sono stati arrestate altre due persone. Ad eseguire l'ordinanza di custodia cautelare, richiesta dalla Dda di Napoli, sono stati i carabinieri della compagnia Stella. Le indagini ai danni dei tre indagati sono partite proprio a seguito di un raid punitivo ai danni di un bar nel Borgo dei Vergini.

Grazie alle telecamere di sorveglianza, è stato ripreso il momento in cui sarebbe stato lo stesso Savarese ad intervenire contro il titolare del bar che non aveva riconosciuto la forza del clan in una discussione con protagonista un suo affiliato. Secondo gli investigatori, lo stesso Savarese avrebbe partecipato alla spedizione punitiva, pistola in pugno, conclusa con il danneggiamento del bar e l'imposizione della chiusura anticipata.