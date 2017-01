Camorra, latitante internazionale arrestato in Spagna

Uno dei boss del clan camorristico Amato-Pagano è stato messo in manette dalla polizia spagnola a Alhaurin de la Torre, nei pressi della città di Malaga in Spagna.

La polizia iberica ha agito al termine di un'indagine condotta con le forze dell'ordine italiane.

Il latitante internazionale è considerato uno dei capi del clan Amato-Pagano, particolarmente attivo nel traffico di cocaina e hashish. È stato stanato all'interno di una villa in cui si nascondeva.