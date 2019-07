Fermata la gang dei furti in appartamento

I carabinieri della stazione di Napoli-Chiaia, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procuradella repubblica presso il tribunale di napoli, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale di Napoli, Roberta Attena, nei confronti di 11 indagati, di cui 9 italiani, un romeno e un georgiano, gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati in abitazione commessi tra il 2015 e il 2016. L’attività d’indagine è cominciata a fine 2015, quando una banda di criminali, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre, si introdusse nella sede di una società di ormeggi in via caraccioloe e portò via 250mila euro in contanti destinati alle buste paga dei dipendenti.

Le indagini della stazione Napoli-Chiaia, inizialmente concentratesi su un dipendente infedele, hanno costituito il punto di partenza, come ampiamente confermato dal gip nell’ordinanza, per delinearela la presenza di un’associazionea a delinquere. Il loro metodo prevedeva un sopralluogo e, se alla prima e alla seconda bussata non rispondeva nessuno, si organizzavano per entrare la notte stessa o il giorno seguente. Alla banda vengono contestati 10 furti in abitazione, consumati o tentati, a Napoli, San Sebastiano al Vesuvio, Ercolano, Boscotrecase e Casoria. Per 4 arrestati è stato disposto il carcere, per 4 gli arresti domiciliari, per 3 l’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria.