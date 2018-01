Pompei, scoperta banda di borseggiatori: accertati 70 colpi

I Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del luogo su richiesta della Procura oplontina a carico di sette persone, tutte ritenute responsabili di furto aggravato e di utilizzo indebito di carte di credito o di pagamento.

Nel corso di indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Pompei da dicembre 2015 a giugno 2016, è stato individuato un gruppo criminale dedito ai citati reati. Le donne si avvicinavano alle vittime, per lo più signore intente ad acquisti o alla scelta di merci presso banchi vendita o in centri commerciali.

La maggior parte dei reati sono stati commessi all’interno e nelle zone limitrofe di un centro commerciale di Pompei. Le ladre frugavano nelle borse delle vittime e sottraevano portafogli (da loro chiamati “Pisciò”) senza che nessuna delle persone offese si accorgesse di quanto stava accadendo se non in momenti successivi.

Le indagate operavano con straordinaria velocità, tanto che in soste di tempo limitato eseguite presso ogni tappa, riuscivano a sottrarre una pluralità di portafogli, passandoo poi in rassegna la refurtiva alla ricerca di carte di credito e/o di carte prepagate.

Le indagate cercavano di individuare biglietti o appunti su cui fossero annotati codici o pin delle carte, al fine di utilizzare le stesse per prelievi e/o transazioni. Inoltre tali soggetti, che risultavano essere già gravati da precedenti penali e di polizia specifici, utilizzavano un linguaggio dialettale.

I maschi del gruppo avevano invece il compito di accompagnare, con i veicoli precedentemente noleggiati, le corree nei vari posti.

Dal complesso dell’attività tecnica eseguita, sono stati scoperti circa 70 furti con destrezza e prelievi fraudolenti, consumati in tutta la Campania, accertando come gli indagati fossero dediti in maniera stabile all’attività di borseggio, da cui ricavavano notevoli guadagni.