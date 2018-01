Dieci kg di cocaina con la foto di Tony Montana: arrestato autotrasportatore

Il suo autocarro, ufficialmente, era usato per trasportare un cavallo. Nascondeva in realtà 10 kg di cocaina pura, suddivisa in panetti, riportanti all'esterno una pellicola con l'immagine di Tony Montana, il narcotrafficante interpretato in Scarface da Al Pacino.

Il protagonista della vicenda è un 39enne siciliano, arrestato dalla polizia di Palermo. L'uomo è stato scoperto con un carico di droga dal valore di 500mila euro proveniente proprio da Napoli, poi posto sotto sequestro.