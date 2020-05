Donna in lacrime e con il naso sanguinante chiede aiuto ai Carabinieri: arrestato il marito

I Carabinieri della Stazione di Arzano hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni un 23enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. I militari hanno notato in strada una donna in lacrime che, con il naso sanguinante, gli si è “lanciata” contro per chiedere aiuto.

Nello stesso momento, il marito è uscito dalla sua abitazione in evidente stato di ebbrezza ed è stato bloccato e arrestato. Nell’abitazione della coppia – dove erano evidenti i segni di una colluttazione - i Carabinieri hanno trovato una dose di cocaina poggiata sul comodino in camera da letto.

La donna è stata visitata presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore: se la caverà con 5 giorni di prognosi.

Il 23enne, finito in manette, è stato tradotto al Carcere di Poggioreale.