Arsenale in casa al Vasto: in manette 44enne

Erano nascoste in diversi punti della casa ed avrebbero potuto armare un piccolo esercito pronto a far vittime. Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia hanno arrestato una 44enne napoletana nella cui abitazioni sono stati ritrovati diversi tipi di armi e droga. Gli agenti sono entrati in azione all'interno di un basso nel vicoletto Santa Maria la Fede scoprendo di tutto. All'interno della cucina, sotto al lavello, erano nascoste 94 dosi di hashish pronte ad essere vendute.

Continuando la perquisizione sono passati in camera da letto dove hanno trovato in un borsone cinque pistole di vario calibro ed una mitraglietta Uzi, tutte sigillate sottovuoto. Sempre sotto al letto, all'interno di uno zaino, gli agenti hanno scoperto una mitraglietta She 79, un'altra pistola carica con colpo in canna, quattro caricatori a banana ed un totale di 220 cartucce.

Continuando i poliziotti hanno rimosso gli elettrodomestici della cucina scoprendo che dietro al forno erano nascosti 11 panetti di hashish per un peso totale di un chilo e mezzo, tre bilancini, tutto il materiale per il confezionamento ed un borsello. Lì c'erano altre due pistole, entrambe cariche e con il colpo in canna. La donna è stata portata nel carcere di Pozzuoli mentre le armi verranno sottoposte ad accertamenti.