Agguato piazza Nazionale, il sospetto degli inquirenti: Del Re aveva un piano per fuggire

Si trova nel carcere di Santo Spirito a Siena, a disposizione dei magistrati, Armando Del Re. È lui la persona che secondo gli inquirenti avrebbe sparato nell'agguato dello scorso 3 maggio in piazza Nazionale, ferendo per errore e gravemente una bambina di 4 anni.

Ventotto anni, Del Re è stato arrestato questa mattina in un'area di servizio della superstrada Bettolle-Siena, nei pressi del Comune senese di Serre di Rapolano. Era arrivato lì a bordo della sua auto, una Fiat 500, nella quale viaggiava con madre e sorella. La sua intenzione - su questo sono ancora in corso accertamenti - pare fosse quella di arrivare a San Gimignano dove, nel carcere di massima sicurezza del posto, il padre sta scontando una condanna. L'ipotesi è che in zona Del Re avesse contatti utili a mettere in atto una fuga volta ad evitare l'arresto.

Secondo le prime indiscrezioni l'arrestato dovrebbe restare nel penitenziario di Siena per poche ore, prima di un trasferimento - sempre in carcere - a Napoli. Il fratello di Armando, Antonio, sospettato di essere suo complice, è stato invece messo in manette a Nola e intorno alle 14 ha lasciato la caserma Pastrengo di Napoli dove si trovava in seguito al suo fermo.