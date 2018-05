Blitz dell'antiterrorismo nel napoletano, catturato 'Zidane'

Giovedì mattina il nucleo antiterrorismo di Napoli è entrato in azione a Poggiomarino e ha arrestato Khemisti Ahmedi, 54 anni, conosciuto da tutti come 'Zidane'. L'uomo è considerato riferimento per coloro che avevano bisogno di documenti falsi: in casa trovati centinaia di documenti fasulli, con i quali Ahmedi costruiva identità legali per i suoi "clienti". L'arresto (l'uomo è accusato, con finalità di terrorismo, di atti diretti a procurare illegale ingresso a stranieri nel territorio italiano e contraffazione) è stato portato a termine dopo lungo lavoro di pedinamento: Ahmedi è stato portato nel carcere di Secondigliano. La notizia è riportata da il Fatto vesuviano.