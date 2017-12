Picchia madre e sorella: arrestato sporco di sangue

Aveva ancora addosso il sangue della sua famiglia quando è stato arrestato. I carabinieri di Cercola hanno arrestato un 41enne che aveva appena picchiato a sangue la madre e la sorella. L'uomo stava tentando la fuga quando sono arrivati i militari. Ha provato a sfuggire anche a loro ma è finito faccia a terra e con le manette ai polsi. A casa poi i carabinieri hanno trovato un vero e proprio inferno.

Le due donne ferite, colpite con pugni e calci. La casa completamente sottosopra con vasi rotti e mobili divelti. Erano gli oggetti che l'uomo aveva utilizzato per colpire le due malcapitate. Sono state entrambe portate nella clinica “Villa Betania” ed affidate alle cure dei medici. La prognosi è di 25 giorni per la madre, che ha subito diversi traumi cranici e la frattura di una costola, e di 15 per la sorella, colpita da una serie di contusioni. L'uomo è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.