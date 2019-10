Tentata estorsione: in manette uomo del clan Bidognetti

Arrestato dai carabinieri della sezione operativa di Giugliano, un 46enne di Villaricca, ritenuto affiliato al “clan Bidognetti” attivo su Casal Di Principe e i comuni limitrofi. Irreperibile da circa due mesi, l'uomo è stato individuato e catturato dai carabinieri.

In esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Napoli, dovrà scontare due anni e 26 giorni di reclusione per il reato di tentata estorsione continuata in concorso, aggravata dal metodo e dalle finalità mafiose, commesso a Falciano del Massico tra il 4 e il 7 Luglio 2015. Il 46enne è ora nel carcere di Secondigliano.