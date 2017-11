"Vostro figlio è stato coinvolto in un grave incidente": sgominata banda di truffatori di anziani

I carabinieri di Arezzo hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di dodici persone, residenti nella provincia di Napoli, per truffa. I 12, spacciandosi per forze dell'ordine, avvocati o agenti assicurativi, compievano truffe in particolari ai danni di anziani in tutta Italia.

Gli indagati, secondo l'accusa, si facevano consegnare soldi e oro dalle vittime, raccontando ai malcapitati che i loro familiari erano coinvolti in incidenti o afflitti da gravi problemi economici.