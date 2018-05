Triplice omicidio di uomini dei Lo Russo: sette arresti

Tre uomini fatti scomparire nel nulla, senza fare rumore per non attirare l'attenzione delle forze dell'ordine. Scoperti gli autori ed i mandanti del triplice omicidio ai danni di tre uomini del clan Lo Russo. Si tratta di Francesco Russo, il figlio Ciro e l'autista Vincenzo Moscatelli, uccisi il 15 marzo del 2009 a Mugnano. Arrestati per quel delitto sono stati elementi del clan Amato-Pagano e degli stessi Lo Russo.

Notificata in varie carceri d'Italia, l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Napoli su richiesta della Dda. In manette con l'accusa di omicidio plurimo, occultamento di cadavere, il tutto aggravato dal metodo mafioso, sono finiti Carmine Amato, Cesare Pagano, Francesco Biancolella, Lucio Carriola, Mario Riccio, Oscar Pecorelli ed Oreste Sparano. Il delitto di “lupara bianca” venne richiesto dallo stesso clan Lo Russo, ed eseguito dagli Amato-Pagano, per eliminare degli elementi che erano diventati scomodi all'interno dell'organizzazione.