Traffico internazionale di droga: colpo a camorra e 'ndrangheta

Da Nord a Sud dell'Italia, fino alla Spagna. Aveva una ramificazione internazionale il sodalizio smantellato dai carabinieri con 33 arresti. Si tratta di persone provenienti da Campania e Calabria, un duro colpo per camorra e ndrangheta. In manette persone ritenute vicine al clan Licciardi, affiliato all'Alleanza di Secondigliano. Napoli, Roma, Cagliari, Oristano, Reggio Calabria, Varese e la Spagna i luoghi dove sono stati concentrati i blitz dei mlitari dell'Arma, in collaborazione con la gurdia civil iberica.

Durante le perquisizioni sequestrati 3 kg di cocaina, 72 kg di marijuana, 55 kg di hashish e beni per oltre 1 milione. Scovato anche un arsenal di armi composto da fucili, revolver, migliaia di munizioni e 10 chilogrammi di esplosivo.