Aggrediscono poliziotti nel centro di Napoli: arrestati tre tifosi del Feyenoord

Problemi nel centro di Napoli per l'arrivo di alcuni tifosi del Feyenoord, nonostante il divieto di trasferta. Tre di questi sono stati arrestati nel pomeriggio dai poliziotti del Commissariato Decumani.

La volante è intervenuta in via dei Fiorentini, nei pressi della Questura, su disposizione della centrale operativa per segnalazione di persone moleste.

Giunti sul posto, i poliziotti, all’interno dell’auto, sono diventati oggetto del lancio di alcune pietre da parte degli olandesi.

Gli agenti, nel tentativo di bloccarli, sono stati aggrediti e, dopo un’intensa colluttazione, sono rimasti feriti, riportando lesioni. La prognosi per i feriti è di 8 giorni.

I tre tifosi olandesi, tutti 21enni, sono stati pertanto arrestati e condotti al carcere di Poggioreale.