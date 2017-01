Misure anti-terrorismo: due arresti a Capodichino

Aumenta l'attenzione sul fenomeno del terrorismo internazionale in Italia e non fa eccezione l'aeroporto di Capodichino dove la polizia di frontiera aerea ha intensificato i controlli. Ieri mattina ed oggi sono stati effettuati due arresti dagli uomini diretti dal vice questore aggiunto Claudia Barbuzza. Ad essere arrestata ieri è stata una cittadina somala che stava provando ad imbarcarsi su un volo per Parigi con un passaporto ed un permesso di soggiorno falsi.

Stamattina, invece, a finire nella rete degli investigatori è stato un cittadino di origini marocchine. L'uomo proveniva da Casablanca ed è stato arrestato perché a suo carico era stato emesso un ordine di carcerazione per una condanna a quattro anni di reclusione per riciclaggio. Entrambi sono in attesa di comparire dinanzi all'autorità giudiziaria.