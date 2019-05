Tentata rapina al Banco di Napoli con sparatoria e un ferito: sette arresti

L'accusa, per sette persone arrestate stamane tra Napoli, Roma e Bari, è di aver assaltato un furgone portavalori della società Ivri (Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia) il 12 giugno del 2017. Scatenarono il panico a Bari, in viale Salandra, all'esterno del Banco di Napoli: esplosero anche diversi colpi di fucile verso le guardie giurate, che poi risposero anche al fuoco.

L'ordinanza cautelare nei loro riguardi è per i reati di tentata rapina, con uso di armi, ai danni della filiale. Sei sono finiti in carcere, uno ai domiciliari.

Le indagini

Al gruppo si è arrivati anche al contributo di un collaboratore di giustizia. Gli elementi della banda avevano il volto coperto ed erano armati di un fucile d'assalto Type 56 e una pistola semiautomatica calibro 7,65. Le indagini hanno permesso di risalire ad ogni fase del colpo, dall'ideazione all'esecuzione passando per l'organizzazione concreta, identificando anche il ruolo di ciascun elemento del gruppo.

La tentata rapina

I banditi si avvicinarono alle guardie giurate del portavalori, poi si scatenò la sparatoria. Uno di loro, armato con il fucile d'assalto, prima mise l'arma tra il telaio del mezzo – per non farla chiudere – e la porta del bancomat che doveva essere rifornito, poi sparò all'interno. Le guardie giurate a quel punto risposero al fuoco mettendo in fuga i malviventi e ferendone uno.