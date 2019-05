Arresti agguato Piazza Nazionale, il Procuratore Riello: "Lo Stato risponde alla protervia della criminalità"

"Lo Stato c'è e risponde colpo su colpo alla protervia della criminalità che assedia Napoli. Un plauso alla Procura di Napoli, egregiamente guidata dal collega Melillo e ai vertici e ai valorosi donne e uomini delle forze di polizia che, agendo in piena sinergia, lanciano con questi fermi dei presunti responsabili del gravissimo fatto di piazza Nazionale, effettuati a pochissimi giorni da questo, un messaggio chiaro e inequivocabile a chi crede di essere il padrone della città e della vita dei cittadini, non fermandosi nemmeno dinanzi ai bambini: il crimine non paga". Queste le parole del Procuratore Generale di Napoli Luigi Riello, che ha commentato l'arresto dei due presunti responsabili dell'agguato di Piazza Nazionale.

"Confidiamo - ha aggiunto Riello - che queste attività d'indagine e questi primi provvedimenti siano rapidamente confermati dalle decisioni del giudice e restituiscano fiducia alla cittadinanza".