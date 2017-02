Spaccio a via Firenze: due arresti

Stavano spacciando in strada quando sono stati fermati dalla polizia. Alla vista degli agenti hanno provato a scappare ma sono stati comunque arrestati. Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli ha arrestato due persone per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di due 20enni originari uno del Gambia e l'altro del Senegal. I due giovani sono stati arrestati ieri pomeriggio mentre stavano cedendo droga a via Firenze. Gli agenti sono entrati in azione subito dopo lo scambio con un cliente.

Tutti e tre sono scappati ma i due presunti spacciatori sono stati comunque raggiunti dagli uomini in divisa. Nonostante avessero continuato a provare a divincolarsi, anche violentemente, i poliziotti gli hanno stretto le manette ai polsi. L'acquirente invece è riuscito a scappare. Addosso ai fermati gli agenti hanno trovato un totale di 32 grammi di hashish e 1,5 di eroina oltre che 24 euro in contanti di piccolo taglio. I due arrestati sono stati portati nel carcere di Poggioreale e oggi compariranno dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Napoli per la convalida dell'arresto e l'inizio del processo con rito direttissimo.