Sei arresti a Rione Traiano, smantellata piazza di spaccio /VIDEO

Sei arresti e una piazza di spaccio smantellata. Questo il risultato dell'operazione della polizia nel quartiere di Fuorigrotta. La Dda di Napoli ha emanato sei ordinanze di custodia cautelare per uomini dai 24 ai 55 anni.

Le indagini sono cominciate nel 2016 e si sono avvalse di collaboratori di giustizia. Svelata un'associazione con una stabile struttura organizzativa dedita al rifornimento e alla gestione delle piazze di spaccio di cocaina, marijuana e hashish del quartiere di Fuorigrotta.

Tra gli arrestati anche due figue apicali dello spaccio locale, capaci di intrattenere rapporti con i boss di diverse zone della città. La base operativa era in via Catone del Rione Traiano. In un appartamento era stato installato un sofisticato sistema di video sorveglianza, utilizzato per prevenire l’intervento delle forze dell’ordine.