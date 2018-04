Droga in città: due arresti per spaccio

Due arresti per spaccio di stupefacenti da parte dei carabinieri nelle ultime ore. I militari hanno arrestato due persone, una a Pianura ed un'altra al Pallonetto a Santa Lucia. A Pianura è stato arrestato un 43enne mentre era fermo in auto lungo via montagna spaccata. Era seduto in auto in attesa di qualcuno quando sono arrivati i carabinieri. Dopo averlo perquisito, i militari hanno scoperto che aveva addosso tre dosi di cocaina.

Dopo l'auto, hanno deciso di perquisire anche la sua abitazione trovando altri 68 grammi di cocaina. L'uomo è stato tradotto nel carcere di Poggioreale. L'altro arresto è stato invece effettuato nei pressi di vico solitaria. In manette è finito un 35enne del posto mentre cedeva una dose di cocaina. Addosso aveva altri sette grammi di cocaina, una stecchetta di hashish e materiale per il confezionamento. Anche lui è stato portato in carcere.