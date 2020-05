Spaccio di droga a Napoli e Provincia, cinque arresti

Numerosi arresti per droga, ieri, da parte dei carabinieri e della polizia a Napoli e Provincia.

I militari a Pollena Trocchia sono intervenuti nei pressi di un appartamento a proposito del quale erano giunte molteplici segnalazioni di strani viavai di soggetti, anche pregiudicati, a tutte le ore del giorno e della notte. Ipotizzando potesse trattarsi di attività criminale connessa con il mercato degli stupefacenti, hanno perquisito l’immobile rinvenendo, occultati in un sottoscala, 2423 panetti di vario peso, per un complessivo di 255 kg di hashish dal valore di circa 1 milione.

In manette sono finiti una donna 60enne di Pollena Trocchia, proprietaria dell’abitazione, e un 30enne di Ponticelli presentatosi per sua "sfortuna" durante la perquisizione che aveva le chiavi dello sgabuzzino in cui erano nascosti gli stupefacenti.

Gli arresti a Napoli

A San Giovanni a Teduccio la polizia ha messo in manette un 34enne per droga. Era a bordo di un’auto che, alla loro vista, ha accelerato la marcia. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato in via Aviglione trovandolo in possesso di 20 plance di pasta di marijuana per un peso complessivo di 2 kg.

Nel quartiere Sanità invece, in via Santa Teresa degli Scalzi, un uomo a bordo di uno scooter è stato notato dagli agenti mentre consegnava qualcosa a una persona in cambio di denaro. I poliziotti hanno bloccato l’acquirente che è stato trovato in possesso di 41 stecche di hashish per un peso complessivo di circa 80 grammi.

A Scampia infine, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno controllato in via Petriccione un uomo trovandolo in possesso di due bustine di hashish mentre, presso la sua abitazione, hanno rinvenuto uno zaino contenente numerosi involucri di hashish del peso complessivo di circa 353 grammi, due bilancini e diverso materiale per il confezionamento per la droga. Trentaduenne, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.