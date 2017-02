Melito, spaccio di crack e cocaina: due arresti

Sono stati trovati in possesso di crack e cocaina divisi in dosi pronte per la vendita. I carabinieri di Melito, con la collaborazione dell’aliquota radiomobile di Giugliano, hanno arrestato due persone con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti.

I due spacciatori entrambi 37enni, uno di Melito e l’altro di Mugnano, erano già noti alle forze dell’ordine. Gli arrestati, dopo essere stati fermati e perquisiti nel corso di un controllo dei militari dell’arma in Via Arno, sono stati trovati in possesso di alcune dosi di stupefacenti: 5 grammi di crack e 1 grammo di cocaina.

La droga era già divisa in dosi pronte per lo spaccio al dettaglio. I due 37enni sono finiti ai domiciliari in attesa di essere processati per direttissima.