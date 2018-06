Retata antidroga in costiera: 22 misure restrittive e 16 perquisizioni

Carabinieri in azione sulla costiera amalfitana ed in diversi comuni in provincia di Napoli: si sta dando esecuzione in queste ore ad un provvedimento cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Salerno nei riguardi di 22 indagati.

I reati ipotizzati dagli inquirenti sono - a vario titolo - spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e favoreggiamento. Contestualmente, sono in corso 16 perquisizioni domiciliari nei confronti di altrettanti indagati.

L'inchiesta ha ricostruito le vie dello spaccio nel territorio, nonché fatto emergere come l'utilizzo della droga sia particolarmente radicato anche tra minorenni. In particolar modo è emersa anche la dura contesa per la "piazza" costiera, che ha dato il via a diversi momenti particolarmente violenti.