Scacco allo spaccio di droga in Piazza Bellini: in manette due pusher

Una fiorente “piazza di spaccio” come quella nella zona della movida di Piazza Bellini, fa comprendere con quale rapidità, a seguito di un arresto, vi sia subito pronta la sostituzione di uno spacciatore.

Nella tarda serata di sabato, infatti, gli agenti della sezione “Volanti” dell’U.P.G., in circostanze diverse, ma per il medesimo reato, hanno arrestato due cittadini gambiani, entrambi 22enni.

In ordine temporale, il primo arresto è avvenuto tra Via San Sebastiano e Via San Pietro a Majella, quando una pattuglia di poliziotti, nel transitare in Piazza Bellini, è stata contattata da alcuni cittadini che segnalavano un giovane extracomunitario intento a spacciare droga.

Gli agenti, al fine di accertare la veridicità della segnalazione, si sono diretti in Via San Sebastiano dove, già da lontano, individuavano la persona segnalata, proprio mentre intascava una banconota da 5 euro dietro cessione di un piccolo involucro.

Alla vista della Polizia, sia lo spacciatore che l’acquirente, sono fuggiti in direzioni opposte, ma lo spacciatore è stato bloccato a poca distanza.

All’interno degli slip che indossava, nascondeva 6 dosi di marijuana, sequestrate, motivo per il quale il giovane pluripregiudicato per reati specifici, nonché colpito da provvedimento di divieto di dimora nel Comune di Napoli, è stato arrestato, in quanto responsabile del reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Dopo neanche due ore dal primo arresto, i poliziotti che vigilavano la zona, si sono imbattuti in un altro spacciatore, che aveva sostituito quello arrestato.

Gli agenti, infatti, hanno notato un altro 22enne pluripregiudicato per reati specifici, mentre stazionava tra Via San Sebastiano e Via Port'Alba.

Lo spacciatore, in più circostanze, veniva avvicinato da alcuni giovani e, in maniera inequivocabile, cedendo stecchette di hashish ad acquirenti occasionali, dietro compenso di una banconota da 5 euro.

Anche in questa circostanza, all’alt della Polizia, sia lo spacciatore che l’acquirente sono fuggiti in direzioni diverse e anche stavolta lo spacciatore è stato bloccato dopo pochi metri, con indosso 2 involucri contenenti marijuana ed uno contenente hashish, oltre alla somma di 25 euro. Il 22 enne è stato così arrestato e condotto alla camere di sicurezza della Questura, in attesa d’esser processato con rito per direttissima.