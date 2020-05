Rissa tra stranieri a Gianturco, i carabinieri li mettono in manette

A Gianturco i carabinieri del Nucleo Operativo e della Stazione Napoli Poggioreale hanno denunciato per rissa tre persone.

I militari sono stati allertati da una telefonata al 112. Sul luogo indicato, in via Gianturco, hanno trovato una persona straniera ferita, che si è scoperto era stata coinvolta in un tafferuglio all’interno dell’area ex Nato con altri due connazionali. Era colui che aveva avuto la peggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I militari, grazie alle immagini di videosorveglianza, hanno individuato gli altri due uomini. Sono stati tutti denunciati: se la caveranno con

Le persone sono state denunciate e se la caveranno rispettivamente con 30, 3 e 7 giorni di prognosi.