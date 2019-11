Lite in un bar diventa rissa con accoltellato: quattro ai domiciliari

Quattro persone residenti a Sant'Antimo, tra i 19 ed i 26 anni, sono state stamane messe agli arresti domiciliari dai carabinieri della Compagnia di Giugliano. L'accusa per loro è di rissa aggravata, e due in particolare sono indagati anche per tentato omicidio aggravato.

Le indagini, condotte dai militari della tenenza di Sant'Antimo, hanno avuto origine da una lite avvenuta il 23 giugno scorso in bar della cittadina in provincia di Napoli.

Dalle parole si passò ai fatti, e la lite degenerò presto in rissa. Nell'occasione, uno dei quattro indagati subì lesioni tali da rendersi necessario il suo trasporto d'urgenza all'ospedale Moscati di Aversa dove peraltro fu sottoposto ad un intervento chirurgico.

Gli inquirenti hanno acquisito immagini dei sistemi di videosorveglianza, raccolto testimonianze e analizzato i profili social degli indagati. Questo gli ha permesso di ricostruire la presunta dinamica dei fatti: in particolare è emerso che la lite, iniziata all'interno del bar per futili motivi, sarebbe all'esterno del locale concludendosi con l'accoltellamento di uno dei partecipanti.