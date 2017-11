Reati nella pubblica amministrazione: arresti all'alba

L'ipotesi di reato è associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di pubblica amministrazione: è la ragione per cui sono in corso d'esecuzione diverse ordinanze di custodia cautelare tra le province di Napoli, Caserta e Salerno.

Ad eseguire gli arresti sono i carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, insieme a quelli della sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Le ordinanze sono state emesse dallUfficio G.I.P. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale Procura