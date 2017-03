Furto in un noto ristorante di Torre Annunziata: due arresti

Due pregiudicati di Torre Annunziata sono stati arrestati dai carabinieri dell’aliquota radiomobile nel corso di un’attività di controllo del territorio. A finire in manette sono stati R. C., 39enne, e il suo complice F. I., 29enne. Secondo la ricostruzione operata dai carabinieri il 39enne avrebbe atteso la chiusura di un ristorante in via Vittorio Veneto per mettere in pratica il suo proposito criminale. Intorno alle 3 si sarebbe introdotto nel locale, rompendone la vetrata esterna, e avrebbe rubato un televisore 60’’, un videoproiettore e circa 600 euro in contante.

Attraverso le immagini della videosorveglianza i carabinieri sono riusciti a risalire all’identità del malvivente rintracciandolo a poca distanza dall’abitazione del 29enne. Aveva una ferita da taglio alla mano ed è stato trasportato all’ospedale di Boscotrecase per essere medicato. A casa del presunto complice, i militari hanno trovato il televisore rubato e 39 grammi di cocaina, 3 di crack, 36 di marijuana, un bilancino di precisione e materiale da confezionamento. I due si trovano ora al carcere di Poggioreale