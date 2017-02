Quarto, rubano nel centro commerciale Ipercoop: tre arresti

Due furti si sono verificati a distanza di poche ore nel noto centro commerciale "Ipercoop-Quarto Nuovo", sito in provincia di Napoli. I carabinieri hanno arrestato 3 ladri con l'accusa di furto aggravato, uno di loro aveva portato con se la figlioletta di un anno e mezzo per non destare sospetti. In seguito a una telefonata in questura da parte di un commerciante dipendente del centro, gli agenti, recati sul posto, hanno bloccato un uomo mentre si stava allontanando con la refurtiva. Il ladro aveva rubato un collant e dei maglioni per un valore di 200 euro. Sequestrata anche la pinza utilizzata dallo stesso per rimuovere i sistemi di antitaccheggio. Poche ore dopo il suo arresto, dallo stesso complesso commerciale è partita una nuova segnalazione per furto in un negozio di abbigliamento. I carabinieri si sono recati nuovamente sul posto e hanno arrestato due donne di Napoli già note alla forze dell'ordine, con l'accusa di furto aggravato. Le ladre avevano rubato borse, collant e maglioni per un valore di 800 euro. Perquisendole sono stati trovati anche 2 smartphone, refurtiva di colpi messi a segno precedentemente. Anche loro avevano utilizzato una pinza per la rimozione del sistema antitaccheggio. Gli arrestati sono ora ai domiciliari in attesa di rito direttissimo.