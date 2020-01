Carabinieri in azione durante la promessa di matrimonio in Comune: tre arresti

Una promessa di matrimonio in Comune si è trasformata in un'operazione dei carabinieri, con tanto di irruzione dei militari per catturare tre presunti uomini del clan Di Martino. È quanto acaduto a Gragnano quest'oggi.

I blindati hanno circondato la sede del Municipio in via Vittorio Veneto e via Tommaso Sorrentino, poi l'intervento. Arrestato uno dei presunti rampolli della cosca della droga dei Monti Lattari e ad altri due presunti affiliati, mentre le donne della famiglia hanno accusato dei malori e si è reso necessario l'intervento di due ambulanze del 118.

All'inizio si pensava in realtà - visto soprattutto il clamore generato dalla situazione - i carabinieri fossero riusciti a mettere in manette Antonio Di Martino, la "primula rossa dei Monti Lattari". Si tratta di uno dei 100 latitanti più pericolosi del Paese: figlio del boss Leonardo Di Martino è da tempo ricercato.