Droga, migliaia di euro e una pistola: nei guai coppia di giovanissimi

La polizia del commissariato di Portici-Ercolano ha stamane arrestato e condotto in carcere tre persone di 26, 41 e 46 anni con l'accusa di spaccio di droga in concorso. Il più giovane dovrà rispondere anche di porto, detenzione e ricettazione d'arma da fuoco. Una 23enne, indagata per gli stessi reati, è stata sottoposta invece agli arresti domiciliari.

L'indagine che li riguarda è partita il 15 ottobre 2018, quando la squadra investigativa del commissariato trovò in un'autorimessa di via Bernardino Martirano a Napoli, uno scooter con all'interno 2,7 kg di cocaina e una pistola semiautomatica con matricola abrasa e 103 proiettili.

L'attività degli inquirenti ha condotto quindi al 26enne come possessore dell'arma, e al gruppo dei quattro indagati come banda dedita allo spaccio di droga: nell'appartamento in cui conviveva la giovane coppia (il 26enne e la 23enne indagati) sono stati infatti trovati altri 900 grammi di cocaina già divise in dosi e 33mila euro ritenuti di provenienza illecita.