Nascondono una pistola nel garage: due arresti e una denuncia

Due uomini, di 41 e 38 anni, sono stati arrestati con l'accusa di detenzioni di arma da guerra a San Giorgio a Cremano.

La polizia aveva notato in via Botteghelle un uomo che, all'arrivo degli agenti, aveva tentato di allontanarsi. Bloccato, è stato trovato in possesso semplicemente della chiave di un garage.

È bastato ad insospettire i poliziotti, che hanno perquisito il garage: all'interno di una Yaris c'era una pistola Sig Sauer calibro 9 Parabellum caricata con tredici cartucce ed altre otto in un sacchetto.

Il garage peraltro era munito di un sistema di videosorveglianza collegato ad un televisore scoperto nell'appartamento abitato da un'altra persona, un 41enne sottoposto a libertà vigilata. Questi ed il 46enne trovato all'esterno dell'abitazione (con precedenti di polizia) sono stati arrestati. Denunciata anche una donna di 38 anni cui apparteneva la vettura in cui era nascosta la pistola.